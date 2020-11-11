11.11.2020 - 18:59 | | AA
Türkiye'den Fildişi Sahili'ne seçim tebriği
Dışişleri Bakanlığı, Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanması sebebiyle bir tebrik mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fildişi Sahili’nin huzur ve istikrar içinde ekonomik kalkınma yolunda ilerlemeye devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Resmi sonuçların açıklanmasıyla Alassane Ouattara'nın Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçildiği belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Fildişi Sahili halkına hayırlı olması dilendi.
Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde halkın tüm kesimleriyle diyalog içinde kapsayıcı bir anlayışla hareket edileceğine olan inancımızı yineliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 11 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi. Bakan Koca kritik rakamları paylaşırken vatandaşlara çağrıda bulundu.