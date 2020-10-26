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26.10.2020 - 07:00 | | LEFKOŞA AA

Türkiye’den gücümüzü alıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatar, cuma günü yemin etmesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığında ilk röportajını, Anadolu Ajansına (AA) verdi.

Türkiye’den gücümüzü alıyoruz

Müzakere sürecine ilişkin “Artık alternatif çözüm modellerinin masaya getirilmesi lazım. Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet ve o devletlerin iş birliğini daha fazla müzakere masasına getirmek için mücadele vereceğim” diyen Tatar, “Gücümüzü Türkiye’den alıyoruz. Türkiye’yle uyum içinde çalışmak bizi güçlü kılıyor. Bu siyaseti beraber belirleyeceğiz, müzakere süreçlerinde tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacağız. Müşterek bir davayı  başarılı şekilde ileri götürebilmek için hak ve çıkarlarımızı koruyabilmek için  mutlaka Türkiye ile uyum içinde çalışmak lazım” mesajını verdi.

‘AB’den beklentim yok’

Rum tarafının hidrokarbon kaynaklarını Türk tarafıyla paylaşmadığına ve görüşme girişimi içinde olmadığına dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türklerinin önerilerine de olumsuz yanıt verdiğini anımsattı. Tatar, “Uluslararası hukuk uyarınca, Rum tarafının imzaladığı anlaşmalarda Kıbrıs Türklerinin de onayı lazımdır. Bu hukuksuzluktur.” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) tutumuna ilişkin ise Tatar, hem Rum kesiminin hem de Yunanistan’ın Birliğin parçası olduğunu belirterek “AB, taraf olduğu için çok dikkatli olması gerekir. Taraf olduğu için benim bir beklentim yok” ifadelerini kullandı.

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
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