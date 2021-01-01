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01.01.2021 - 01:37 |

Türkiye'den Hırvatistan'a yardım eli! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşmesinden sonra, talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvat mevkidaşı Davor Božinović ile telefonda görüştü. Bakan Soylu, ilk etapta AFAD tarafından Hırvatistan’a 100 adet konteyner, 500 adet çadır, 500 adet ısıtıcı, 3 bin 360 adet battaniye ve 2 bin yatak gönderileceğini söyledi.

Türkiye'den Hırvatistan'a yardım eli! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşmesinden sonra, talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvat mevkidaşı Davor Božinović ile telefonda görüştü.

Soylu meydana gelen depremden dolayı Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Hırvatistan’ın yaralarını sarmak için gereken her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Bu kapsamda Bakan Soylu, ilk etapta AFAD tarafından Hırvatistan’a 100 adet konteyner, 500 adet çadır, 500 adet ısıtıcı, 3 bin 360 adet battaniye ve 2 bin yatak gönderileceğini söyledi. Ayrıca çadırların kurulumu için AFAD ve jandarmadan 50 personelin Hırvatistan’a gideceğini ifade etti. Soylu ekip ve malzemelerin bugün yola çıkacağını kaydetti.

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