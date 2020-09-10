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10.09.2020 - 22:24 | | AA

Türkiye'den İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsveç’in başkenti Stokholm’de Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterilerek, "Bir grup ırkçı barbarın Kuran-ı Kerim’i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz. Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz" denildi.

Türkiye'den İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Başkenti Stokholm’de Kuran-ı Kerim’in yakılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bir grup ırkçı barbarın Kuran-ı Kerim’i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetlenirken şu ifadelere yer verildi:

“İsveç’in gösteri için başvuruda bulunan kişilere izin vermemesini olumlu bir adım olarak görmekteyiz. Ancak Danimarkalı ırkçı partiye mensup kişiler ve amaçları çok iyi bilindiği halde, provokatif eylemlerin engellenemediğini, bu hastalıklı kişilerin de bundan faydalanmaya devam ettiklerini üzülerek görmekteyiz. Maalesef basın, sanat ve ifade özgürlüğü kisvesi altında İskandinav ülkelerinde son yıllarda İslam’a karşı saygısızlığın yaygınlaştığı ve engellenemediği görülmektedir. Breivik ve Tarrant gibi ırkçılar erken aşamalarda tespit edilip durdurulmadıkça, bu tür eylemlerin tekrarı kaçınılmaz olacaktır. İsveç makamları ile ırkçılık ve İslam düşmanlığı vakalarının bulunduğu tüm ülkelerin gerek Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."

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