Türkiye’den Lozan uyarısı

Yunanistan’la Türkiye arasında Ege Denizi’nde gerilim tekrar tırmanışa geçti. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, İzmir İstasyonu üzerinden yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Duyuruda, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası’nın gayri askeri statüsünün Yunanistan tarafından ihlal edildiği belirtildi. Ankara daha önce de Sakız ve Limni adaları için Lozan’ı hatırlatarak Navtex ilan etmişti.



Barbaros’a yeni görev



Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım’a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 10 Ekim’den 9 Kasım’a kadar sürecek. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, “Tanux-1” ve “Apollo Moon” isimli gemilerle Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.