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10.10.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türkiye’den Lozan uyarısı

Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası’nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini belirten yeni bir Navtex duyurusunda bulundu.

Türkiye’den Lozan uyarısı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Yunanistan’la Türkiye arasında Ege Denizi’nde gerilim tekrar tırmanışa geçti. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, İzmir İstasyonu üzerinden yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Duyuruda, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası’nın gayri askeri statüsünün Yunanistan tarafından ihlal edildiği belirtildi. Ankara daha önce de Sakız ve Limni adaları için Lozan’ı hatırlatarak Navtex ilan etmişti.

Barbaros’a yeni görev

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım’a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 10 Ekim’den 9 Kasım’a kadar sürecek. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, “Tanux-1” ve “Apollo Moon” isimli  gemilerle Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik  çalışmalarını yürütecek.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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