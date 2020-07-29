‘Türkiye’nin dahil edilmediği projeler başarısızlığa mahkum’

Bakan Akar, Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı’nın (THO) internet üzerinden düzenlediği “Türkiye’nin Milli Savunma Stratejisi ve Bölgedeki Son Gelişmeler” başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkati çeken Akar, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi enerji denklemin dışında tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur. Biz bölgede barış ve istikrarın, diyalog ile başarılabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Yanıt veririz’



Türkiye’nin her zaman Suriye de dahil komşularının toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayan Akar, “Bizim ne Kürtler ile ne de diğer etnisitelerle bir sorunumuz vardır. Biz yüzyıllardır Kürtlerle birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Nasıl ki DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK da Kürtlerin temsilcisi değildir. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim tek mücadelemiz PKK/YPG ve diğer terör örgütleri iledir” dedi. Akar, Türkiye’nin sınırlarını ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için Suriye’de 4 büyük operasyon yaptığını anımsatarak “Biz bu operasyonları azami dikkatle yaptık. Asla bir sivili, bir tarihi ya da dini mekanı ya da ortamı hedef almadık” diye konuştu. Türkiye’nin Suriye’de kalıcı bir barışın yollarını aramaya da devam ettiğini vurgulayan Akar, “Biz sivil, demokratik ve siyasi olarak birleşmiş bir Suriye istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye, rejim ya da herhangi bir terör örgütünün kendisine yönelik saldırısına meşru müdafaa ile yanıt vermeyi sürdürecektir” mesajını verdi.