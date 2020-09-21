'Türkiye’ye yaptırım dili sonuç alamaz'

DHA’nın sorularını yanıtlayan Kalın’ın açıklamaları özetle şöyle:

EŞİT AKTÖR MUAMELESİ: (Macron’un Türkçe mesajı) Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğuna ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor. Avrupa merkezci siyaset artık geride kaldı. Hele Fransa merkezli Frankofon merkezli bir dünya siyaseti yönetmek, yürütmek zaten artık mümkün değil. şimdi artık bizim tek kutuplu bir dünyada yaşamadığımızı, çok merkezli çok kutuplu bir dünya siyasetinin şekillendiğini herkesin görmesi gerekiyor. Ve burada temel unsur bütün taraflara eşit aktör muamelesi yapmaktır.

MERKEL’İN GAYRETİ VAR: (24-25 Eylül AB Zirvesi) Cumhurbaşkanımız bir diplomasi trafiği yürüttü. Yine önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın başka görüşmeleri de olacak. Sayın Şansölye ile Sayın Michel ile, bazı görüşmeleri olacak. Biz Yunanistan ile önkoşulsuz olarak bütün konuları görüşmeye hazır olduğumuzu açık ve net bir şekilde ifade ettik. AB ile yürüttüğümüz 3-4 tane ana başlığımız var, fasıllardan ayrı olarak söylüyorum bunu. Birincisi Gümrük Birliği’nin güncellenmesi. İkincisi Türkiye-AB mülteci anlaşması. Bu da güncellenmeli. Üçüncü olarak vize liberalizasyonu. Bütün bu meselelerle ilgili olarak Almanya’nın dönem başkanlığı iyi bir şans olabilir. Şansölye bu konuda bir gayret içerisinde.

TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİL: Türkiye’ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiyeyi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler. Bunu artık görmüş olmaları lazım. Bu tür örtülü yahut açıktan tehdit dili sadece onu dile getirenlere zarar verir. Türkiye alternatifsiz değildir. Türkiye hem Avrupa ile hem AB ile hem Ortadoğuyla hem Afrikayla hem de dünyanın diğer ülkeleriyle ve bölgeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek isteyen bir ülkedir. Ama bu bizi siyasi bir naifliğe de sevketmemeli.