‘Türkiye’yi bu yönetimden kurtaracağız’

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İktidarın kötü ekonomi yönetimi milyonlarca emekli vatandaşımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum. Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız” açıklamasını

yaptı.