MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Türkiye’yi bu yönetimden kurtaracağız’
ABONE OL
07.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Türkiye’yi bu yönetimden kurtaracağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Söz veriyorum ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız” dedi.

‘Türkiye’yi bu yönetimden kurtaracağız’

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İktidarın kötü ekonomi yönetimi milyonlarca emekli vatandaşımızı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Emekliye reva görülen bu ücret artışını kabul etmiyorum. Söz veriyorum, ilk seçimde Türkiye’yi açlığa mahkum eden bu yönetimden kurtaracağız” açıklamasını
yaptı.

Trump'tan flaş açıklama: Eve gitmelisinizABD'de çıkan olayların ardından Trump destekçilerine evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.Trump'ın açıklamaları şöyle:Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri nedir 2021, kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları ne zaman?

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Sıradaki Haber