'Türkiye’yle savaşmak isteyeceklerini sanmam'

Dolayısıyla bu tehditlerin bizim faaliyetlerimize hiçbir etkisi olmayacak” vurgulamasını yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı’nın “Gerekirse Türkiye’yle savaşmaya hazırız” açıklamasının hatırlatılması üzerine Akar, bunun bir dil sürçmesi olduğuna değinerek “Yunanlıların Türkiye’yle savaşmayı isteyeceğinin ben matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum” dedi.

A Haber televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye’nin, BM tarafından tanınan ve Libya’nın tamamını temsil eden Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) daveti üzerine bölgede olduğunu. çalışmaların tamamının askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

‘Kaçmış olabilir’

Akar, Türkiye’nin çalışmalarının ardından Libya’da dengelerin Serrac hükümetinin lehine döndüğüne işaret ederek “Hafter, arkasındaki birtakım güçlerin kullandığı bir araç olarak orada bulunuyordu. Şimdi bu destek çekildikçe, Hafter’in orada kaybolacağı kesin. Hatta Hafter’in şu anda Libya dışında başka bir ülkede olduğuna dair teyide muhtaç bazı haberler var” ifadesini kullandı.