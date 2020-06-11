‘Türkmenlere verilen sözler çiğnendi’

“Ancak Irak Türkmenleri, mensubu oldukları Irak toplum ve siyaset alanında sürekli hak mahrumiyetlerine uğramaktadır” vurgulamasını yapan Bahçeli, meşru taleplerine duyarsız kalındığını kaydetti. Türkmenlerin büyük adaletsizliğin pençesinde olduğunu söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti: “Bilindiği üzere, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, aralık ayından beri devam eden iktidar boşluğunu doldurmak maksadıyla 9 Nisan 2020 tarihinde Mustafa el Kazımi’ye hükümet kurma görevini vermiştir. Devamında yapılan siyasi temas ve çalışmaların arkasından kurulan hükümetin Irak Parlamentosu’nda güvenoyu işlemi 7 Mayıs 2020’de yapılmış; bu çerçevede Başbakan Mustafa el Kazimi ve 15 bakan güvenoyu alırken, bazı bakanlar alamamıştır. Siyasi kültürün zafiyetinden, mutabakat eksikliğinden, İran ve ABD’nin tesir ve tazyikinden mülhem Bakanlar Kurulu’nu tam olarak teşkil edemeyen Irak Başbakan’ı, Türkmenlere verdiği sözleri birer birer çiğnemiştir. Sorumlu ve ahlaki bir siyaset anlayışıyla çelişen bu yanlış tasarruf Irak’ın istikrarsız siyasi yapısını daha da derinleştirecektir.”

‘İşgal son bulmaz’

Bahçeli, son zamanlarda DAEŞ kaynaklı terör eylemlerinde artış yaşanmasının Irak’ın toplumsal yapısını riske attığını, bu ülkenin iradesine ipotek koyan ABD-İran rekabetinin de tavizkar politikaları güçlendirdiğini belirtti. Bahçeli, Irak’ta etkili siyasi iradeye ihtiyaç olduğu tespitini yaparken, Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükümetin ahlaki ve siyasi tartışmalarla itibar kaybedeceğini vurguladı. Bahçeli, “Irak toplumunun siyasi ve toprak bütünlüğü Türkmenlerin siyasi sorumluluk almasına bağlıdır. Bu olmadığı takdirde ne Irak sorunu bitecek, ne de parçalı toplum yapısıyla fiili işgal ve esaret son bulacaktır” dedi.