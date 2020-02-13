Türkoğlu’nun cenaze töreni liderleri buluşturdu

Törene Türkoğlu’nun yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, MHP Grup başkanvekilleri Muhammed Levent Bülbül ve Erkan Akçay, İYİ Parti Grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz ile eski ve yeni milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.



Törenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkoğlu’nun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Kılıçdaroğlu, törenden ayrılırken Bahçeli, Akşener ve aile fertleriyle tokalaştı. Bahçeli de törenden ayrılırken önce aile ile sonra da Akşener ile tokalaştı. Türkoğlu’nun cenazesi bugün Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii’nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından Çamiçi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.









