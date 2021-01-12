‘Tutumumuz net’

Kıbrıs meselesinde önemli bir dönemeçte olunduğunu belirten Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin bu konudaki tutumu son derece nettir. Bugüne kadar siyasi eşitlik olmadı, egemen eşitliğin müzakere edilmesi gerekiyor” dedi. Ertuğruloğlu da, “50 küsür yılımızı boşa harcadılar. BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir üye ülke oturduğu sürece ve Kıbrıs Türkü de o sözde üye devletin bir toplumuymuş gibi muamele gördüğü sürece herhangi bir müzakere sürecinin başarı şansı olmadığını herkes gördü. Görüşmelerin başarı şansı olabilmesi için eşitler arasında yürütülmesi gerekir” ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute’u, Ada’da taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres’e izlenimlerini aktaracak. Lute’un, Türkiye ile KKTC’nin iki devletli çözüm konusunda kararlı olduğunu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlayamayacağını yönündeki görüşlerini iletmesi bekleniyor. Lute, Rum lider Nikos Anastasiadis’in de, BM’nin de kabul ettiği federasyon modelinin devamı yönündeki tezlerini paylaşacak. Guterres’in, iki modelin değerlendirmesini yapıp tarafları biraraya getirmesi bekleniyor.

Yunanistan’a açık davet

Çavuşoğlu, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin son durumuna ilişkin, şu ifadeleri kullandı: “Bugün 11 Ocak (dün), Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Bugün itibarıyla ocak ayı içerisinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere, Yunanistan’ı istikşaf görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz. Tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistanlı heyetle belirleyecektir. Biz hazırız. İlk görüşmeden sonra da Edi Rama’nın daveti üzerine yine Tirana’ya giderek Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile de görüşmeye hazırım. Bu bir davettir. Umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez.”

Çavuşoğlu’nun basın toplantısının ardından, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüşmesi dikkati çekti. Rama ile Tirana da gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin planlamaların görüşüldüğü öğrenildi.