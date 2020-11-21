Twitter, Çakıcı’nın tweet’ini sildi

Twitter, Çakıcı’nın hesabından paylaşılan tehdit mektubunu erişime kapattı; mektubun ekli olduğu tweet’in altına, “Twitter kurallarını ihlâl etti” uyarısı koydu. Ancak Çakıcı’nın twitter üzerinden “Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasına cevabı” diyerek paylaştığı ve yine tehdit içeren ikinci açıklaması ise paylaşıma ve erişime halen açık.



