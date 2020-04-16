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16.04.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Üç alanda özel çalışma talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliğinin öneminin arttığını belirterek, bu alanlarda yeni stratejiler belirlenmesi ve önlemler alınmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Üç alanda özel çalışma talimatı
KIVANÇ EL Ankara

Son kabine toplantısında siber güvenlik, biyogüvenlik ve gıda güvenliği alanlarının salgın sonrası dünyanın en kritik konu başlıkları haline geldiğini ifade eden Erdoğan’ın, “Bu üç kritik başlık da milli güvenlik meselesi. Yerli projeler ve yatırımlar hızlandırılmalı, Ar-Ge çalışmaları yapılmalı. Burada hızlıca yol almalıyız. Dünyada bazı öncelikler değişirken bunun gerisinde kalamayız” dediği bildirildi.

Planlama şart

Toplantıda Türkiye’nin sağlık, gıda, temizlik alanlarında kendi ihtiyacını karşılayacak gücü olduğunu söyleyen Erdoğan, “Söz konusu üç alanda da kısa ve orta vadeli yapılabilecek çalışmaların” belirlenmesini istedi. Bu kapsamda kısa vadede vatandaşların ve sağlık personelinin ihtiyacı olan maske, eldiven, tulum gibi sağlık malzemelerinin temini kesintisiz olarak sürdürülecek. Orta ve uzun vadede ise sağlık alanında yerli tıbbi cihaz, ilaç hammaddeleri üretmek ve geliştirmek için bu alanlardaki çalışmalar hızlandırılacak ve desteklenecek. Erdoğan, özel sektör, kamu ve üniversite işbirliğinin sağlanarak, bu alandaki bürokratik engellerin kaldırılmasına dair çalışmaların yapılmasını da istedi.

Toplantıda, gelişen teknoloji ve daha verimli tarım çalışmaları da değerlendirildi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile YÖK, TÜBİTAK gibi kurumların önemine dikkat çekildi.

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