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10.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Üç grup başkanvekili göreve devam edecek

CHP TBMM Grup Başkanlığı’ndan dün tüm milletvekillerine resmi yazı gönderdi. Yazıda Kılıçdaroğlu’nun Grup İç Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca, partinin üç grup başkanvekilinin herhangi bir seçime girmeden göreve devam etmesine karar verdiği bildirildi.

Üç grup başkanvekili göreve devam edecek
ŞEVKET YAMAN Ankara

Buna göre Grup başkanvekilleri; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, görevlerini sürdürecek. Kılıçdaroğlu, bir seçime girmelerine gerek kalmadan grup başkanvekillerinin görevine devam etmesine karar verme yetkisini partinin son milletvekili kampında almıştı. Kampta, Grup İç Yönetmeliği’nin 7. maddesine, “Ancak Genel Başkan, Grup Başkanvekillerinin ikinci devrede görevlerine devam etmesine karar verebilir” hükmü eklenmişti. Yazıda, TBMM Başkanlık Divanı’nın yeni CHP’li üyelerinin ve grup organlarında yer alacak isimlerin belirlenmesi için 17 Haziran Çarşamba günü seçim yapılacağı da duyuruldu

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