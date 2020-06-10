Üç grup başkanvekili göreve devam edecek

Buna göre Grup başkanvekilleri; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, görevlerini sürdürecek. Kılıçdaroğlu, bir seçime girmelerine gerek kalmadan grup başkanvekillerinin görevine devam etmesine karar verme yetkisini partinin son milletvekili kampında almıştı. Kampta, Grup İç Yönetmeliği’nin 7. maddesine, “Ancak Genel Başkan, Grup Başkanvekillerinin ikinci devrede görevlerine devam etmesine karar verebilir” hükmü eklenmişti. Yazıda, TBMM Başkanlık Divanı’nın yeni CHP’li üyelerinin ve grup organlarında yer alacak isimlerin belirlenmesi için 17 Haziran Çarşamba günü seçim yapılacağı da duyuruldu