Üç milletvekili CHP’den istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partilerinden istifa etti. CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 138’den 135’e düştü. Çelebi, Aksoy ve Özel ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Çelebi, özetle şunları söyledi: “Parti içi demokrasi istediğim ve partimizin ilerlemesi adına düşündüğüm ilkeleri talep ettiğim için mobbinge varan ötekileştirme artan bir şiddetle devam etti.” Partinin kurucu ilkelerinden taviz verdiğini öne süren Çelebi, şöyle devam etti: “Parti Meclisi üyelerine, milletvekillerine, il-ilçe başkanlarına tuzluk muamelesi yapan anlayışa, Atatürk’ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, parti içinde muhalefet etmeyi dahi pazarlık artırmanın parçası gören makama kadar muhalefet eden, vatanla değil makamla susan omurgasızlara, partinin ve ülkenin rotasını dizayn eden kurultaylardan, gizli liste dolaştırarak türlü oyunlar çevrilen, kumpaslarla dizayn edilmiş kurultaylara, makam sevicilere, parti programına aykırı bölücü söylemleri düşünce özgürlüğü kapsamına alan CHP’ye geldik.” Basın mensuplarının, “Bundan sonra herhangi bir partiye geçecek misiniz?” sorusuna Çelebi, “Bugünlük bu kadar olsun. Zor bir karar. Sonra…” yanıtını verdi.

Özcan Özel de, “Yüzde kaç oy alacağı belli olmayan partilere gösterilen ilginin çeyreğinin partimizin ötekileştirilmiş önderlerine gösterilmemesi bizleri yaraladı” dedi.

TBMM’de açıklama yapan Çelebi istifasını “Ben halkın çocuğuyum. Buraya millete vekillik yapmaya geldim, sindirilmeye ya da susturulmaya değil” sözleriyle duyurdu.