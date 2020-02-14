Üç OHAL düzenlemesi AYM’de iptal edildi

AYM, TBMM’de 1 Şubat 2018’de kabul edilen 7071 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptaline ilişkin CHP’nin başvurusunu karara bağladı. AYM, oy çokluğuyla kanunun, “büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte olan grev ve lokavtların Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesini”, “terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olma gerekçesiyle kişilerin kamu ihalelerinden men edilmesini” ve “kayyum atanan belediyelerin işlerinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini” öngören maddelerini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Grev erteleme düzenlemesini iptal gerekçesinde, “Bankacılık hizmetleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetleri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilen toplum için yaşamsal nitelik taşıyan temel kamu hizmetlerinden değildir... Karar verilmiş veya başlanmış bir grevin ertelenmesine karar verilmesi, grev hakkının yaşama geçirilmesine engel oluşturacaktır. Demokratik bir toplumda temel hizmet sayılamayacak bir sektörde iktisadi kaygılarla anayasanın tanıdığı grev hakkının sınırlanması kabul edilemez” denildi.

Keyfilik uyarısı

Kamu İhale Kanunu’nda, “ihaleye katılamayacak olanlar” maddesine, “terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu MİT tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler” eklenmişti. Bu düzenlemenin iptaline ilişkin AYM’nin gerekçeli kararında da “Değerlendirmeye esas alınan olay ve olguların istihbarî nitelikte olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle kamu ihalelerini gerçekleştiren idarelerce tesis edilecek işlemlerle ilgili yargısal denetim daha da önemli hâle gelmektedir. Kanunda anılan yetkinin kuralın getiriliş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak ve bu konudaki olası keyfilikleri önleyecek yasal güvencelere de yer verilmediği görülmektedir.”

Kayyum görevlendirilen belediyelerde, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilebileceği düzenlemesinin iptal gerekçesi de şöyle: “Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin belli suçlar sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hâllerinde, duruma göre İçişleri Bakanı veya vali tarafından belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilmesi, belediye hizmetlerinin görülmesiyle doğrudan ilgili ve bu nedenle süratle karar alınması gereken bir durum olarak değerlendirilemez.”

Noter itirazına ret

AYM, CHP’nin, “terör örgütü ile irtibatın” arabulucu, noter ve bilirkişi olmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin başvurusunu ise, bu yöndeki kanun hükmünü gerekçe göstererek iki üyenin karşı oyuna karşın oy çokluğuyla reddetti.