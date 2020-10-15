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15.10.2020 - 22:10 | | AA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye çalışma ziyareti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye çalışma ziyareti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Çektiği şeridi geçmeye çalışanlara polis isyan etti: Burası Survivor parkuru değilBOLU'da, kız arkadaşını başka bir erkekle gördüğünü öne süren Şahin E. (20), intihara kalkıştı. Genci ikna etmeye çalışan polis, olay yerine güvenlik şeride çekti. Birçok kişi güvenlik şeridini geçmeye çalışınca bir polis memuru, "Bu şeritleri süs olsun diye koymadık. Burası Survivor parkuru değil. Üzerinden zıplayıp durmayın" diye isyan etti.
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