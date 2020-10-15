Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye çalışma ziyareti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.