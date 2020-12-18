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18.12.2020 - 01:00 | | İHA

Ukrayna ile Türkiye arasında kritik anlaşmalar! İmzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ukrayna ile ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı.

Ukrayna ile Türkiye arasında kritik anlaşmalar! İmzalar atıldı

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ile Türkiye arasında kritik anlaşmalar İmzalar atıldı


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