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18.12.2020 - 07:00 |

Ukrayna’ya MiLGEM ihracatı

Türkiye, Ukrayna Ordusu’na, MİLGEM ADA sınıfı korvet ile BAYRAKTAR silahlı insansız hava aracı (SİHA) satacak.

Ukrayna’ya MiLGEM ihracatı
SEYFETTİN ERSÖZ

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, beraberindeki heyet ile, 14 Aralık’ta Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ziyaret düzenlemişti. Ziyarette, Türkiye ile Ukrayna arasında ilk kez doğrudan tedarik anlaşması imzalandı. SSB’nin Twitter hesabından, “Başkanımız İsmail Demir’in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı” denildi

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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