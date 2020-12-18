Ukrayna’ya MiLGEM ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, beraberindeki heyet ile, 14 Aralık’ta Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ziyaret düzenlemişti. Ziyarette, Türkiye ile Ukrayna arasında ilk kez doğrudan tedarik anlaşması imzalandı. SSB’nin Twitter hesabından, “Başkanımız İsmail Demir’in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı” denildi