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HaberlerSiyaset Haberleri 'Umreden dönen vekil' iddiasına AK Parti'den açıklama geldi!
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17.03.2020 - 13:03 | | AA

'Umreden dönen vekil' iddiasına AK Parti'den açıklama geldi!

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildirerek, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur." dedi.

'Umreden dönen vekil' iddiasına AK Parti'den açıklama geldi!

Bostancı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, insanlığın, koronavirüsle mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağını belirtti.

Hastalık taşıma kapasitesi ile insanoğluna ait her tür farkı eşitleyen koronavirüsle mücadelenin, yine her türlü farkı aşan ortak bir mücadeleyle yapılması gerektiğine işaret eden Bostancı, koronavirüsü fırsat bilen yaklaşımların, insanlığın dışına düşeceğini vurguladı.

AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildiren Bostancı, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz, Sağlık Bakanlığının kuralları dahilinde sürelerini tamamlayınca toplumsal hayata ve Meclise döneceklerdir." ifadesini kullandı.

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