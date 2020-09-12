CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ücretsiz izne çıkarılan işçilerle yaptığı görüşmede, “Hiçbiriniz moralinizi bozmayın, umutsuzluğa kapılmayın, emin olun hep birlikte Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacağız. Birlikte mücadele edeceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılarak, kısa çalışma ödeneği verilen, farklı sektörlerden işçilerle görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorunlarını dinleyerek, not aldı. Kılıçdaroğlu, “Hiç endişeniz olmasın sizin sözcünüz olmak benim görevim. Bu ülkede bütün dar gelirlilerin, ücretsizlerin, geliri olmayanların, çiftçilerin yani toplumda üreten, alın teri döken ama döktüğü alın terinin karşılığını alamayanların hakkını savunmak benim görevim” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Her evde huzurun olması lazım her evde bereketin olması lazım, insanların huzur içinde akşam evine gitmesi lazım. Çalışırken özveriyle çalışıyor zaten dolayısıyla çalıştığı, alın teri döktüğü iş yerinde emeğinin karşılığını alması lazım. Bu bizim temel hedefimiz zaten, dolayısıyla sizin hakkınızı desteklemek de bizler gibi ülkeyi yönetmeye talip olan insanların görevi. Ben bu görevi seve seve yapıyorum, o nedenle sizlerin sorunlarını bizzat sizlerden dinleyip seslendirmek benim için de önemli.”

‘Hesaplasınlar’

Kişi başına düşen gelirin 10 bin, 12 bin dolar olarak ifade edildiğini belirten CHP lideri, “Şimdi 1168 lira alan bir kişinin kişi başına gelirini otursunlar dolarla hesaplasınlar kaç lira? Böyle milyonlarca aile var. Bir de hiç gelir elde edemeyen 10 milyon insan var, 10 milyon insan, olağanüstü bir acı tabloyla maalesef karşı karşıyayız” dedi.

“Asla umutsuz olmayın” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Çünkü bu ülkenin güzel insanları hep birlikte Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek hem yeteneğe hem kapasiteye sahipler. Bunu demokratik yollarla inşallah halledeceğiz... Sizden tek isteğim hiçbiriniz moralinizi bozmayın, hiçbiriniz umutsuzluğa kapılmayın, emin olun hep birlikte ama hep birlikte bu Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacağız, bu bizim görevimiz. Birlikte mücadele edeceğiz, mücadeleyi büyüttüğümüz sürece emin olun Türkiye’yi aydınlığa çıkarırız.”

CHP personeli evden çalışacak

CHP yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle genel merkez personelinin evlerinden çalışmasına karar verdi. CHP’den yapılan açıklamada, son dönemde koronavirüs vaka sayılarının arttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır. Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir.”