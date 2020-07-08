Ünal’dan sosyal medya açıklaması: Kural koymak ile yasak farklı şey

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal, AB’nin internet ortamına ilişkin kırmızı çizgilerinin dezenformasyon ve terörle mücadele olduğunu söyledi. Sosyal medyanın yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerinin ifşası alanı olmaması gerektiğinin altını çizen Ünal, “Bu konuda düzenleme yapmayan ülkelerde sosyal ağlar adeta bir operasyon aparatına dönüşmüş durumda. Buralarda hukuksuz bir şekilde her önüne gelen, klavyenin arkasına saklanan ve istediği şekilde hareket ediyor” dedi.



Bu konunun yasal bir zemine çekilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, “Bizim sosyal ağlarda 55 milyon vatandaşımız kullanıcı durumda. Sosyal ağ sahiplerinin Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal ağ sahipleri benim ülkemle bir hukuki ve mali muhataplık oluşturmadığı zaman 55 milyon vatandaşımın hakkını kim koruyacak?” diye sordu. Ünal, “Biz kimseyi kapatalım, kimseye yasak getirelim demiyoruz ki. Tam tersine karşılıklı bu ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturalım. Kural koymak ile yasak farklı şey. Bizim istediğimiz bu” vurgulamasını yaptı.



