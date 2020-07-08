MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Ünal’dan sosyal medya açıklaması: Kural koymak ile yasak farklı şey
ABONE OL
08.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ünal’dan sosyal medya açıklaması: Kural koymak ile yasak farklı şey

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal ağ sahipleri benim ülkemle bir hukuki ve mali muhataplık oluşturmadığı zaman 55 milyon vatandaşımın hakkını kim koruyacak?” değerlendirmesinde bulundu.

Ünal’dan sosyal medya açıklaması: Kural koymak ile yasak farklı şey

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal, AB’nin internet ortamına ilişkin kırmızı çizgilerinin dezenformasyon ve terörle mücadele olduğunu söyledi. Sosyal medyanın yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerinin ifşası alanı olmaması gerektiğinin altını çizen Ünal, “Bu konuda düzenleme yapmayan ülkelerde sosyal ağlar adeta bir operasyon aparatına dönüşmüş durumda. Buralarda hukuksuz bir şekilde her önüne gelen, klavyenin arkasına saklanan ve istediği şekilde hareket ediyor” dedi.

Bu konunun yasal bir zemine çekilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, “Bizim sosyal ağlarda 55 milyon vatandaşımız kullanıcı durumda. Sosyal ağ sahiplerinin Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal ağ sahipleri benim ülkemle bir hukuki ve mali muhataplık oluşturmadığı zaman 55 milyon vatandaşımın hakkını kim koruyacak?” diye sordu. Ünal, “Biz kimseyi kapatalım, kimseye yasak getirelim demiyoruz ki. Tam tersine karşılıklı bu ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturalım. Kural koymak ile yasak farklı şey. Bizim istediğimiz bu” vurgulamasını yaptı.

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Havadan virüs bulaşır mı? Açık hava değil, kapalı ortam riskli

Havadan virüs bulaşır mı? Açık hava değil, kapalı ortam riskli

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Sağlık kuruluşlarında yeni Kovid-19 kuralları: Fizyoterapistle toplu seans yok

Sağlık kuruluşlarında yeni Kovid-19 kuralları: Fizyoterapistle toplu seans yok

Sıradaki Haber