Usta’ya İYİ Parti rozeti Akşener’den

Usta’ya parti rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Usta’nın İYİ Parti’ye katılımı için Ankara’da düzenlenen törende konuşan Akşener, “Bugün büyüdüğümüz, çoğaldığımız ve büyümenin resminin çizildiği bir gün. Bizzat davet ettiğim ve o daveti kırmayarak aramıza katılan ama en çok eşi Nihal’e teşekkür ettiğim Sayın Erhan Usta’nın aramıza katılmasının tescillendiği gün. Davetimi kabul etti ve aramıza ‘iyi’ler ailesine, cesurlar hareketine katıldı kendisine teşekkür ediyorum... Sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim, kabul ettiniz, cesur bir insansınız” dedi. Akşener, şunları kaydetti: “Kendisi ihraç edildiği zaman bir süre geçsin istedi. Bir yemekte davet ettim partimize. Dedi ki, ‘İç dünyamda zamana ihtiyacım var, ondan sonra oturup konuşuruz...’ Sayın Erhan Usta kardeşim değdiğine inanıyorum, kişi olarak değdiğine inanıyorum ve bir süre sonra diyeceksiniz ki, abla değiyormuş... Gece yattığınız zaman diyorsunuz ki, ‘iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki İYİ Parti kurulmuş, iyi ki iyiler ve cesurlar hareketi bu yolculuğu başlatmış’. İYİ Parti kurulmamış olsaydı bugün tartışılan hiçbir konunun tartışılmadığı, ‘Ali kıran baş kesen’ bir bir tavrın yaşandığı bir Türkiye olacaktı.”