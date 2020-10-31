‘Uygulanan siyasal linç’

Partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik sözleri ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ yazılı açıklama yaptı. Kavuncu hakkında, “FETÖ’cü” iddiasında bulunmasının ardından il ve ilçe başkanlarının yazılı olarak Genel Merkez’e ilettikleri talepler doğrultusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki akşam Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermişti. Bu kararın ardından gözler, hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına karar verilen Özdağ’a çevrildi. Özdağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle, şunları kaydetti:



‘Vahşi Batı’

“İYİ Parti; anayasanın iktidar tarafından askıya alındığı, kuvvetler ayrılığının tasfiye edildiği bir dönemde hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığına dayanan bir parlamenter sistemi yeniden tesis etmek maksadıyla kurulmuştur. Amacı hukukun üstünlüğünü sağlamak olan bir siyasi partinin önce kendi iç hukukuna saygı göstermesi gerekir. İYİ Parti’nin, Disiplin Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemelere uygun davranması gerekir ki iktidara geldiği zaman hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edeceğine dair Türk Milletine güven versin. Oysa bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği’ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde, ‘vahşi batıdaki siyasal linç’ ilkelerine göre gelişmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir.



Disiplin Kurulu sürecinde, televizyon programında sorduğum sorunun cevabını verme imkanım ortaya çıkacaktır. 26 kitap yazmış bir akademisyen ve milletvekili olarak, araştırma ve inceleme yapmadan herhangi bir açıklama yapmadığımı kamuoyu bilmektedir. Partinin yetkili kurullarına ve kamuoyuna önümüzdeki süreçte bu açıklamayı neden yapmak zorunda kaldığımı açıklayacağım.”



Kararı 16 üyeli kurul verecek



Özdağ ile ilgili kararı, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grup Disiplin Kurulu’ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu verecek. Müşterek Disiplin Kurulu’nun Başkanı, aynı zamanda Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Avukat Ethem Baykal olacak. İYİ Parti Tüzüğü’ne göre; milletvekilleri hakkındaki partiden geçici veya kesin olarak çıkarma cezasını gerektiren fiil ve eylemlerle ilgili soruşturmaları kesin olarak karara bağlama yetkisi Müşterek Disiplin Kurulu’nda bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre; Özdağ ile ilgili karar süreci için, kurulun en az iki kez toplanması gerekecek. Özdağ, kurula yazılı savunma gönderebileceği gibi sözlü savunma da yapabilecek. Özdağ ile ilgili ihraç kararı, 16 üyeli kurulda 11 üyenin oyuyla alınabilecek. İhraç kararı çıkması halinde Özdağ, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itiraz edebilecek.