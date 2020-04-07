Uygulayıcılar infaz paketini değerlendirdi: Karmaşık gibi ama üstesinden gelinir

Hukukçular özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı Osman Atalay: İnfaz teknik bir konu, keskin bir kılıç gibidir. Eğer hükümlüyü cezaevinde fazla yatırırsanız hükümlünün hakkı zedelenir; eğer hükümlüyü cezaevinde az yatırırsanız mağdurun hakkı zedelenir, kamu vicdanı zedelenir. O yüzden kanun ne diyorsa o kadar yatırmanız lazım. İnfaz ‘2+2=4’ kadar net ve açık olmalı. Ankara infaz savcısı yasayı okurken ne anlarsa Kars’taki, Ağrı’daki savcı da okuduğunu açık ve net anlamalı. Tabii yasada değişiklikler yaparken bazı şeylere mecbur kalıyorsunuz. Bazen karmaşık gibi gelebiliyor ama uygulamadaki infaz hâkimi ve savcılarımıza bu dersler verildiği için bunun da üstesinden gelineceğine inanıyorum.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ercan Başaran: Yasanın uygulayıcılarından birisiyim. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, karmaşık ama koşullu salıverme oranları açısından meslektaşların çözemeyeceği bir konu değil. Tabii ki gönül ister ki, iki iki dört eder şeklinde basit bir mevzuat olsun ama şu an öyle bir durum yok. Basitleştirmek çok kolay değil. ‘Normal suçlarda 1/2, tekerrürde de 2/3 olur’ denir ya da üçüncü olarak ‘Terör suçları 3/4 olur’ denir; 3 tane oran olur ve herhangi bir suç sayılmaz, bu basit bir sistem olur ama suçlar sayılmaya başladığında artık bunu basitleştirmek çok mümkün değil. Ama uygulamada koşullar salıverme oranları yönünden bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen: Düzenlemede bir tutarlılık olduğunu söyleyebilirim. Bu kanunun üç saç ayağı var. Biri koşullu salıverme diğeri denetimli serbestlik, üçüncüsü de Kovid-19 dolayısıyla izin koşulu. Bu üç mekanizma iyi işlerse bugün yasama organımızın yapacağı bu yasama faaliyeti çok yararlı ve hayırlı işlere vesile olacak. Burada atacağımız her olumsuz adım ileride yargısal boyutta da sıkıntılar çıkaracak. Getirilen düzenleme biraz karmaşık ama olabilen en optimum bir denge kurulduğunu söyleyebiliriz. Yapılan düzenlemelerde bir tutarsızlık yok ancak tekrar ideal olanı belki daha az koşullu salıverme basamakları oluşturmaktı.