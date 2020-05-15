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15.05.2020 - 14:26 |

Son dakika haberi I Van'da alçak saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da Vefa Sosyal Destek grubuna yönelik düzenlenen alçak terör saldırısında 2 kişinin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Son dakika haberi I Van'da alçak saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da, terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.

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1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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