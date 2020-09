Vatandaş tedbiri kendi uygulayacak

İstanbul’un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine önemli katkılarda bulunması planlanan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin ilk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde hastanenin inşasında emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe’de hizmete açılan bu hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Süleyman Yalçın’ı rahmetle yad ettiklerini söyledi.Erdoğan, sürekli söylenmesine rağmen Türkiye’nin dört bir yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tavsiyelerine uyulmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz. Gerek Bakanımız gerek bu alandaki ilgili hocalarımız, arkadaşlarımız sürekli söylemelerine rağmen, şahsım sürekli söylememize rağmen maalesef her yerde, Türkiye’nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde ‘dikkat’ diyoruz, maalesef uyulmuyor. ‘Mesafe’ diyoruz, uyulmuyor. ‘Maske’ diyoruz, uyulmuyor. Değerli kardeşlerim biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığından endişeli olduğumuzu hatırlatmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak işte görüyorsunuz çok değerli insanlarımızı, hocalarımız bu süreçte kaybettik. Birçok dostlarımızı kaybettik. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini çaya davet eden Yeşilyurt ailesinin isteğini kırmadı.

‘Derede boğulmayalım’

Erdoğan, toplu olarak bulunulan yerlerde ve etkinliklerde mutlaka Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının belirlediği kurallara uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Kapalı alanlarda maalesef cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağrına gidiyor. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Maskesiz dolaşmayalım, diyoruz. Aksi takdirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz. Türkiye’nin bu süreci en az hasarla atlatması, sağlığımızı koruma yanında hedeflerimize ulaşmamız bakımından da önemlidir. Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz.”

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye salgını 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır. Bugün hizmete açtığımız 758 yatak kapasiteli Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz.”

Koca: Hastane yükü artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açılışta yaptığı konuşmada, “Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü büyük bir özveriyle omuzlamış yetkin sağlık personelimiz bizim iftihar vesilemiz” dedi. Bakan Koca, şöyle konuştu:

“İstanbul’da önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz hastanemiz esasında büyük bir projenin ilk etabı. 600 yataklı binamız, 177 bin metrekare kapalı alanda, 27 ameliyathane, 96 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 175 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Hastanenin ikinci etabının tamamlanması ile 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecektir.”

Doğu Akdeniz mesajı

‘Ya masada ya sahada anlayacaklar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statükonun değişmeye başladığının altını çizdi. Doğu Akdeniz’e yönelik mesajlar da veren Erdoğan, şunları kaydetti: “Ülkemize karşı kurulan akıl almaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, tahammül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her görüşmede, her mesajımızda Türkiye’nin, adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz.

Biz ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.”