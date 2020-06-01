Vefamızı gösterdik

Koronavirüs salgınıyla yapımına başlanan ve 53 günde tamamlanan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi dün törenle açıldı. Tören alanına helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 3 Mayıs’ta Kovid-19’dan kaybettiğimiz Prof. Murat Dilmener’in kızı Fulya Gençoğlu, damadı, torunu ve Türkiye Musevilerinin Hahambaşısı İshak Haleva ile sağlık çalışanları katıldı.

‘Gönüllerimizde’

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Dilmener başta olmak üzere salgında hayatını kaybedenleri saygıyla yâd ettiklerini söyledi. Dilmener’in kendisine gelen her hastayı tüm imkanlarıyla kucaklamış biri olduğunu dile getiren Erdoğan, “Son nefesine kadar bu hizmetlerini sürdüren hocamızın ismi elbette gönüllerde hep yaşayacaktır. Biz de Yeşilköy’de inşa ettiğimiz bu hastaneye ismini vererek hocamıza olan vefamızı göstermek istedik” dedi.

‘Gıpta ediliyor’

Türkiye’nin sahip olduğu güçlü sağlık altyapısı ve genel sağlık sigortası sistemi ile salgı sürecinde dikkatleri üzerinde topladığını kaydeden Erdoğan, “Nüfusumuzun neredeyse tamamını kapsayan ve herkese aynı standartta hizmet alabilme imkanı sağlayan genel sağlık sigortamıza gıpta ile bakıldığını biliyoruz. Sayıları 11’i bulan şehir hastanelerimiz ve acil durum hastanelerinin özellikle örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Pek çok ülkenin geçici hastaneler kurarak çözmeye çalıştıkları sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık, salgının hızını kırdık” dedi.

1008 yatak 16 ameliyathane

125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin, 75 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Hastanede 432’si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak ve 16 ameliyathane yer alıyor.

59’u yoğun bakım 101 yatak

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Hastane, 59’u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.

‘Niyazi amca perşembe günleri ücretsiz bakardı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninden sonra 45 günde restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin açılışına katıldı. Erdoğan, merhum Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un idealinin, tüm insanlığı iyilik, güzellik, dostluk, kardeşlik çizgisinde birleştirmek olduğunu ifade etti. Bu hastanenin banisi Abdülhamid-i Sani Hazretlerini rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, bu eserin bir asır boyunca asker hastanesi olarak hizmet verdiğini anlattı. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un gençliğinde şahsen tanıdığı, desteğini gördükleri bir büyükleri olduğuna dikkati çeken Erdoğan şunları kaydetti: “Kendisi Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi kahramanlarından aynı zamanda alim olan Ordu Ünyeli Binbaşı Numan Kurtulmuş’un oğludur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip dahiliye uzmanlığını tamamladıktan sonra hayatını hastaların hizmetine adamıştır. Perşembe günleri hastalara ücretsiz bakar, ilaçlarını ücretsiz verirdi.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un babası olan dahiliye uzmanı Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş 1986’da vefat etmişti.

‘Salgını yeneceğiz’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin açılışındaki konuşmasında “Salgın ve afetlere karşı sağlam güvencelere ihtiyacımız var. Acil durum hastanelerimiz bugünlerde öncelikli bir görev üstlenecek” dedi. Koca, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin açılışında da 45 günde restore edilen bu hastanenin de modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

‘Mücadelede hata yapma şansımız yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, eğlence mekanlarıyla nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle buluşma programına katıldı. Spordan iş hayatına akademiden siyasete kadar bir çok alanda gurur verici başarılara imza atan gençlerin tütüne karşı mücadelede üstlendiği öncü rolü takdir ettiğini belirten Erdoğan, salgınla mücadele ettikleri bu dönemde gençlerin bu gayretlerinin daha fazla anlam kazandığını vurguladı.

Erdoğan, “Çünkü Kovid-19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük tahribatı akciğerlere yapıyor, geride telafisi imkansız hasarlar bırakıyor. Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Kovid-19 hastalığından, içmeyenlere göre daha olumsuz etkileniyor” dedi. Erdoğan, dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan, bulaşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttükleri zorlu mücadelede hata yapma şanslarının olmadığını ifade etti.

Eğlence mekanlarıyla nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalmaya devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, “Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir” dedi.