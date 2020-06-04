‘Vekilin iradesine saygı gösterilmeli’

Karamollaoğlu, “Milletvekillerinin iradesine saygı gösterilmeli. Eğer bir milletvekili bu konuda yanlış yapıyorsa sandığa gittiği zaman vatandaştan cevabını alır, çünkü seçim var. Seçim demokrasinin olmazsa olmazıdır” dedi.

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yassıada’daki açılışa muhalafettin davet edilmemesine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, “Adını değiştirin. ‘Demokrasi Adası’ demeyin, başka bir ad koyun ama hem demokrasi ve adalete vurgu yapacaksınız hem de demokrasinin olmazsa olmazı muhalefeti yok sayacaksınız. Böyle bir demokrasi olmaz” diye konuştu.