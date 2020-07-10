'Vicdanı olan el kaldırmasın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Üniter yapının güvenliği açısından çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin, bu yasanın oylaması sırasında el kaldırmaması, bunu reddetmesi lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantı basına kapalı yapıldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı yaptıklarını, belediyelerin çalışmalarına ilişkin yeni yöntemleri ele aldıklarını belirtti.

Hizmet aksamayacak

Salgın sürecinde yapılan harcamalar nedeniyle belediye gelirlerinde düşüşler olduğunu ancak bunun kesinlikle şu veya bu şekilde halka yansıtılmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP’li başkanların çalışmalarından memnun olduğunu tekrarladı.

‘AYM’ye başvuracağız’

Kılıçdaroğlu, TBMM’de görüşülmesine devam edilen çoklu baro düzenlemesine ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: “Bu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Bu çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır.”

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’u işgal eden güçlerin de çoklu baro istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Lozan’da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de zaten iktidardaki partinin grup başkanvekili, ‘terör örgütleri baro kurarlar.’ ‘kurabilirler.’ diyor. Ne demek kurabilirler? Ne demek yani. Bunu da itiraf ediyorlar, ‘evet bunlar olabilir’ diyorlar. Biz, bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini, bir devletin bu anlayışla yönetildiğinde beka sorununun ortaya çıkabileceğini ve dolayısıyla toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, toplumun bölünmesi, Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir risktir. Üniter yapının güvenliği açısından çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin, bu yasanın oylaması sırasında el kaldırmaması, bunu reddetmesi lazım.”

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Parti liderlerine ‘kurultay’ mektubu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupta, Sağlık Bakanlığı’nın da olumlu görüş belirtmesi üzerine 37. Olağan Kurultayı toplama kararı aldıklarını belirterek, “Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum” ifadesini kullandı.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz’da yapılacak 37. Olağan Kurultay öncesi, 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi. Mektupta, 28-29 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladıkları 37. Olağan Kurultay’ı, Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapmak üzere iptal ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde salgının etkisinin yavaşlamaya başlamasıyla, Yüksek Seçim Kurulu’nun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceğine yönelik kararı sonrası, Sağlık Bakanlığı’nın da olumlu görüş belirtmesi üzerine, 37. Olağan Kurultay’ımızı toplama kararı aldık” bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti: “Açık havada ve seyircisiz olarak, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon’da 37. Olağan Kurultay’ımızı gerçekleştireceğiz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum”