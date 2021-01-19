'Vizyonu ve hedefi olan tek parti biziz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. AK Parti, hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı... Biz şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı sürdüren bir kadroyuz... Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz” dedi.

AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan bugün ve yarın da beşer il kongresinin yapılacağını, şubat sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, kongrelere hitabında satır başlarıyla şu mesajları verdi:

BAHARDA İNŞALLAH YÜZ YÜZE: Canlı bağlantı vasıtasıyla da olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve geçtiğimiz günlerde başlattığımız aşı sürecinin başarıya ulaşmasıyla bahar aylarından itibaren yeniden sizlerle yüz yüze, ruberu hasret gidermeyi istiyoruz.

TATLI SU DEMOKRATLARI: Hep söylediğim gibi AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Demokratlıkları zoru görene kadardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların da yüzleri seçimden seçime görülür. Biz, şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı, milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele ederken de darbecilere karşı direnirken de hep bu anlayışla hareket ettik... Kuru kuruya demokratlık yapmadık... Sel gider kumu kalır, insan ölür eseri kalır. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

YÜZÜMÜZ GELECEĞE DÖNÜK: Ülke ve milletin geleceği için vizyonu, hedefleri ve projeleri olan tek parti biziz. Kendini bu büyük ailenin, bu büyük davanın bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk, bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz.

2023 DÖNÜM NOKTASI: Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. Ülkenin sonraki adımları bakımdan kritik öneme sahiptir ama 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Sizler de görüyorsunuz hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, hala vesayetin, darbenin, terörün, sefaletin hakim olduğu o kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler, var güçleriyle çalışıyor.

‘Küresel gücümüz yükseldikçe ülkemize yönelik saldırılar arttı’

Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinin salgınla birlikte hızlandığı gerçeğini göz önünde bulundurarak ülkeyi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz. Aynı şekilde dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz’den Karabağ meselesine kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye’nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Çünkü Türkiye yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu asırlık bir düzeni kökünden sarsıyor.

KUYRUKLARI SIKIŞTIĞINDA: Türkiye’nin aleyhinde yürütülen kampanyalarda kullanılan malzemelere bir bakın. Hepsinin de gerisinde işte bu sancıyı göreceksiniz. Ama hamdolsun, kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir. Çıkarlarına zarar verdiği anda ise derhal gözden çıkartılabilecek bir yüktür. Aynı şekilde bizi insan hakları ve özgürlükler konusunda eleştirenler, en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Çünkü bunların hak ve özgürlük anlayışının sınırları, kendi refah ve konforlarının tehdit edildiği yerde biter.

‘Kokuşmuşluğu gizleme gayreti’

(CHP’yi kast ederek) Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık, ahlaksızlık işlerinin üzerini örterek güçlerini korumanın peşinde olanları milletimiz çok iyi görüyor. CHP’nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor, neden bütün bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor? Şahsımıza ve partimize yönelik saldırıların artmasının gerisindeki sebeplerden biri de işte ayyuka çıkan bu kokuşmuşluğu gizleme gayretidir.