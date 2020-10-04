Ya temizlenir ya da biz gider yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı açılışında Suriye’ye yönelik sert mesajlar verdi. Türkiye’nin tıpkı Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Akdeniz’de olduğu gibi uzun güney sınırında da istikrar sağlanana kadar, sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, “Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların, konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeleri, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye’de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz bunu gider kendimiz yaparız. İdlib’te yeni bir insanlık trajedisine yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

52 bin ek istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı”, “Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi” ve “Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi” projelerinin de açılışının yapılacağı törene telekonferansla katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sahadan katıldığı törende, 10 Ocak’tan bu yana su tutmaya başlayan, tüm ünitelerinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 450 milyon lira katkı sağlaması beklenen Reyhanlı Barajı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Reyhanlı Barajı’nın önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Baraj, 585 bin dekar arazide, çiftçilerimize 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam sağlayacaktır. Bu sulama alanının büyüklüğü, Hatay’daki toplam tarım arazilerinin yaklaşık 4’te 1’ini ifade ediyor. Sulama projelerinin üç kısmından ikisinin ihaleleri yapıldı. Ayrıca arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor. Göçmen kuşların güzergâhında bulunan baraj bölgesinde ülkemizin en önemli kuş cennetlerinden birisini de oluşturuyoruz. Bölgenin sık sık su baskınına uğramasına neden olan Afrin ve Karasu çaylarıyla beslenecek Reyhanlı Barajı sayesinde artık Amik Ovası’nda bu afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır.”

350 milyon lira

Afrin Çayı’nın suyunu baraja aktaracak ülkenin en uzun regülatörü ve en yüksek kapasiteli iletim hattının da bu projenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu projenin sulamada ülkemize yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira. Enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Ayrıca bu kapasite artışı sayesinde bölgede 31 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Taşkınların önüne geçilmesinde bu kapasite artışı fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

“Bugün Türkiye dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam alt yapısına borçludur” diyen Erdoğan, eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları, 5’e 10’a katlayan yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Erdoğan, “Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güçlendikçe, uluslararası alanda da gerektiğinde en zorlu mücadelelere girerek, haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldi. Koronavirüs salgının etkisiyle yeniden şekillenen dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar, her yerde dostlarımızın, kardeşlerimizin, mazlumların yanında yer alırken, kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz” dedi.

Hatay’ın Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bombalı saldırılardan, sığınmacı akınına kadar her türlü sıkıntıya göğüs gererek dünyaya insanlık ve kardeşlik dersi veren Hataylı kardeşlerimin her birine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Esasen Hatay, 1939’da Anavatan’a katılma kararı alarak, bu konudaki duruşunu 80 yıl önce net bir şekilde ortaya koymuştur. Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib harekâtlarımız, buradaki kardeşlerimize vefamızın gereğiydi.”

‘Sahada olacağız’

“Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Biz Suriye güvende ve huzur içerisinde olmadan, Hatay’dan ve diğer sınır illerimizden başlayarak, Türkiye’nin de güven ve huzur içinde olmayacağını biliyoruz. Tıpkı Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Akdeniz’de olduğu gibi, bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar, sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay Valisi Rahmi Doğan, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, milletvekilleriyle bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.

‘Hak ettikleri cevabı veririz’

“Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların, konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeleri, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye’de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz bunu gider kendimiz yaparız.

İdlib’de yeni bir insanlık trajedisine yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provakatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz. Elbette her konuda olduğu gibi Suriye’deki meselelerin çözümünde tercihimiz barıştır, siyasi yollardır. Bu noktaya gelene kadar biz kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız.”