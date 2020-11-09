09.11.2020 - 14:36 |
Yalova Valisi Muammer Erol'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yalova Valisi Muammer Erol'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Valimiz Muammer Erol'un Kovid-19 testi pozitif çıktığından, doktor raporu gereği 13 Kasım 2020 Cuma gününe kadar evde istirahati uygun görülmüştür." denildi.
Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.