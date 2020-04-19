‘Yapılan işlemler bir problem teşkil etmez’

CNN Türk’e konuşan Şentop, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şentop, anayasada düzenlenen yasama muafiyetlerinden birinin “dokunulmazlık” olduğuna işaret etti. TBMM Başkanı Şentop, bu bağlamda milletvekilinin parlamento üyeliği süresince işlediği suçlarla ilgili hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın yürütülebilmesinin ancak Meclisin bu konuda izin vermesiyle mümkün olabileceğini anımsattı.

Şentop, dokunulmazlığın, milletvekilini, parlamento faaliyetlerine katılmaktan engelleyen hallere karşı koruduğunu vurgulayarak, “Mesela bir milletvekili hakkında bir soruşturma açılıp gözaltına alınabilir, tutuklanabilir, böylece parlamento faaliyetlerine katılamaz. Böylece kritik oylamalar olduğu zaman bu parlamentonun nihai iradesini de etkileyen bir sonuca dönüşebilir. Bu bakımdan getirilmiş. Yani esasen milletvekilinin şahsını korumak için değil parlamento faaliyetini korumak için getirilmiştir” diye konuştu.

Şentop, yasama sorumsuzluğunun; dokunulmazlıktan farklı olarak milletvekilliğinden sonra da geçerli olduğuna ve Meclis kararıyla ortadan kaldırılamadığına dikkati çekti. Şentop, İYİ Parti’li Ümit Özdağ hakkındaki fezleke sürecinin “yasama sorumsuzluğu” bağlamında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

‘Yasama sorumsuzluğu’

“Tabii yasama sorumsuzluğunun kapsamı, hangi sözlerin bu kapsama girdiği konusunda gerek Yargıtay’ın gerek Anayasa Mahkemesi’nin farklı karar ve değerlendirmeleri var. Anayasa Mahkemesi hukukçularının, ceza hukukçularının farklı değerlendirmeleri var. Bir husus da şudur ki; böyle bir durumda savcılıklar tarafından başlatılan soruşturmaların bir fezleke olarak Meclis’e gönderilip gönderilemeyeceği konusu ki şu an o tartışılıyor daha çok esasen.

Şunu ifade etmek isterim; bütün milletvekillerimiz anayasada ifade edilen yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu koruması altındadır. Bunun usulleri gerek anayasada gerek İçtüzük’te belirlenmiş, ceza yargılaması bakımından da Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlemeler var. Bütün siyasi görüşler bakımından farklı düşünen arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olabilir. Bizim hukuka, mevzuata bakmamız lazım. Ben yapılan işlemlerin bir problem teşkil etmediğini düşünüyorum.”