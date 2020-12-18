‘Yaptırım hukuken ve siyaseten yanlış’

Çavuşoğlu, 24 TV’de gündemi değerlendirdi. ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemi hatırlatan ve Suriye’de YPG/PKK’ya desteğin Obama döneminde başladığını belirten Çavuşoğlu, “FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Sayın Biden herkesten daha iyi biliyor. Diğer taraftan, ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlardan kurtulmak için diyaloğa hazır olduğumuzu da kendileri biliyor” dedi.



‘Şevkle çalışacağız’



Türkiye-ABD ilişkisinin normalleşmesinin ABD’nin istemesine bağlı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Bizim beklentilerimizi karşılaması lazım. YPG/PKK’ya destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder” dedi.



ABD’nin yaptırım kararının ardından görüştüğü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kendisine “Kanundan kaçamazdık. Elimizden başka bir şey gelmezdi” dediğini aktaran Çavuşoğlu, “ABD’nin bu kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Her şeyden önce bir ülkenin tek taraflı aldığı bir karar. Egemenlik haklarımıza saldırı. Yaptırımın ağır olması, hafif olması önemli değil. Yaptırımın kendisi yanlış” dedi.



‘Yanlış ifade kullandım’



Çavuşoğlu, Bütçe konuşması sırasında İYİ Parti Milletvekili ile girdiği diyalogda sarf ettiği “Seçim olsa da size vermezler” sözlerine de açıklık getirdi. Çavuşoğlu, “Benim söylemek istediğim şuydu; ‘Seçim yok, hayrola, neden bu kadar eminsiniz?’, ‘Seçim olsa da size vermezler’ derken yanlış bir ifade kullandım. ‘Olsa da halkımız size iktidarı vermez’ niyetiyle yanlış bir kelime çıktı” ifadesini kullandı.