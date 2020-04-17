‘Yardım taleplerini geri çeviremeyiz’

Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarına devam eden ve özellikle belediyeler eliyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan CHP, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen yoğun taleplerle karşı karşıya kaldı. Parti kaynakları, özellikle doğu ve güneydoğuda, partinin belediye başkanlığı ve milletvekilinin bulunmadığı illerden yardım talebi aldıklarını bildirdi. Bu taleplerin ağırlıklı il ve ilçe başkanları üzerinden bildirildiği ancak CHP Genel Merkezi’ne ve hatta doğrudan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilen talepler de olduğu öğrenildi. Parti yönetimi vatandaşların ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunu gündemine aldı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın bu konuda mesai yaptığı bildirildi. Talepler listelenirken, ihtiyaçların karşılanması için de “kaynak” arayışına girildi.

Talimat verdi

Yapılan planlama kapsamında, vatandaşlardan gelen taleplerin yaklaşan Ramazan ayı içinde “yardım kolisi” olarak karşılanması da değerlendirildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun “Ramazan kolisi” yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara “alışveriş kartı” dağıtılmasından yana olduğu, yardımların mümkün olduğunca bu yöntemle yapılmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Bu konuda da CHP’li belediyelerden ve parti örgütünden nasıl destek alınabileceği de araştırılmaya başlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yardım taleplerini yakından takip ettiği ve bu konuda özel hassasiyet gösterdiği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yakın kurmaylarına, “Kapımıza geleni geri çeviremeyiz. İmkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen desteği vermeliyiz. Orada belediye başkanlığımızın olup olmaması önemli değil, oradakiler de bizim vatandaşımız. Dolayısıyla özellikle bu kritik dönemdeki temel ihtiyaçların karşılanması çok önemli” dediği belirtildi.

‘Sanat dünyası ortak tepki vermeli’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, farklı sendika ve meslek örgütlerini temsil eden ve aralarında; Candan Erçetin, Demet Akbağ, Mert Fırat, Hayko Cepkin ve Emre Kınay’ın da bulunduğu sanatçılarla görüştü. Koronavirüs nedeniyle açıklanan destek paketlerinde sanatçılarla ilgili düzenleme olmadığına dikkat çeken CHP lideri, “Anayasa’da özel hüküm vardır sanatın korunması ile ilgili. Sanat dünyasının da bu konuda ortak tepki vermesi lazım” dedi.

CHP’li başkanlardan ‘tam tecrit’ talebi

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, koronavirüsle mücadele konusunda iktidara; “tam tecrit” uygulamasına geçilmesi önerisinde bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarının imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, iktidara, şu önerilerde bulunuldu:

- Bizlerin ortak görüşü ‘sokağa çıkma yasağı ya da tam-tecridi kapanma’dır. Daha fazla zaman kaybetmeden, bu uygulamanın gereğine dikkat çekiyoruz. Test sürecinin evde başlatılması ile karantina takibinin, dağılım hızını yavaşlatmakta etkili olacağı görüşündeyiz.

- Koruyucu maskelerin dağıtımının belediyeler eliyle yapılması, halkın hizmete erişimini hızlandırır.

- Zaman aralığı olarak uzun sayılabilecek periyotlarda toplanan pandemi kurullarının, daha sık toplanmasını öneririz. Pandemi kurullarının, o kentteki koronavirüs ile ilgili tüm verileri günlük olarak halka açıklaması önemlidir.

- TBMM Başkanımız Mustafa Şentop tarafından başlatılan kampanya ile 23 Nisan akşamı saat 21.00’de evlerimizden ve balkonlarımızdan hep birlikte İstiklal Marşımızı okuma çağrısında bulunuyoruz. -ANKARA Milliyet