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06.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Yargıda Birlik’in başkanı Aydıner

2015 yılında kurulan Yargıda Birlik Derneği’nin yeni dönem başkanı Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner oldu.

‘Yargıda Birlik’in başkanı Aydıner

Başkanlığı Yargıtay üyesi Ali Nevzat Açıkgöz’den devralan Aydıner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Derneğimiz kuruluş amaçları doğrultusunda, azim ve gayretle çalışan Yargi mensupları ile topyekün olarak, hukukun üstünlüğü ilkesini daima ön planda tutarak, her türlü terör örgütlerine, baskı grubu ve cuntalara karşı demokrasi adına mücadelemiz devam edecektir. Yargıda Birlik Derneği, yüklendiği misyon gereği, devleti oluşturan yasama ve yürütme erklerinin karşısında çatışmacı bir tavır içerisinde olmayıp, ülkemizin ve yüce milletimizin inkişafı ve muasır medeniyetlerin üstünde yer alabilmesi için kanun ve nizamlar çerçevesinde yapıcı eleştirisel, yol gösterici bir tavır içerisinde olacaktır” dedi. 

Sokak ortasında silahlı saldırı Adana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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