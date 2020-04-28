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28.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Yaşam tarzına karşı nefret dili olmamalı’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınıyla ilgili son verilere işaret eden Öztrak, “Birkaç gündür Kovid-19’dan iyileşerek kurtulanların sayısı, virüse yakalananların sayısını geçmeye başladı. Aktif hasta sayısındaki artış durdu. Sağlıklı günler için umudumuz artmıştır. Ancak bu, gevşemeye neden olmamalıdır. Tedbiri sıkı tutmalıyız. Hastalığın yeniden hortlamasını önleyecek ‘sağlam bir çıkış stratejisi’ izlemeliyiz.” dedi.

‘Yaşam tarzına karşı nefret dili olmamalı’

Genel Merkez’deki basın toplantısında Öztrak’a Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “İslam eşcinselliği lanetliyor” açıklaması ve Ankara Barosu’nun Erbaş’a yönelik “Sesi çağlar öncesinden gelen şahıs” şeklindeki tepkisi soruldu. Öztrak şu yanıtı verdi: “Bu ülkede inanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken birilerinin, yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekir. Bu günlerde en son ihtiyaç duyacağımız şey, birilerini ötekileştirerek, düşmanlaştırarak toplumu bölmektir.” 

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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