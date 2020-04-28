‘Yaşam tarzına karşı nefret dili olmamalı’

Genel Merkez’deki basın toplantısında Öztrak’a Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “İslam eşcinselliği lanetliyor” açıklaması ve Ankara Barosu’nun Erbaş’a yönelik “Sesi çağlar öncesinden gelen şahıs” şeklindeki tepkisi soruldu. Öztrak şu yanıtı verdi: “Bu ülkede inanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken birilerinin, yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekir. Bu günlerde en son ihtiyaç duyacağımız şey, birilerini ötekileştirerek, düşmanlaştırarak toplumu bölmektir.”