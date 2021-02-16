‘Yeni anayasa ilk 4 dört maddeyi koruyacaktır’

Şahin, şunları söyledi:

“Büyük Türkiye idealimize ancak yeni, demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile ulaşabileceğimizi çok iyi biliyoruz. İnşallah yeni anayasamızı Cumhuriyet’imizin 100. yılında 2023’te ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni anayasa, mevcut anayasanın ilk 4 dört maddesini koruyan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin temel felsefesini alan, özgürlükleri kısıtlamayı değil teminat altına almayı kendisine gaye edinmiş öz çerçeve bir anayasa olacak. İnşallah bütün paydaşların, bütün siyasi partilerin ve bütün sivil toplum örgütlerinin fikirleri ile desteklerini alarak bu yeni anayasayı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki en önemli gündem maddesi ve en önemli sınavımız budur.”