‘Yeni kısıtlamalar normalleşmeye bağlı’

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin özetle şunları kaydetti:

ARKASI GELECEK: Pençe Kartal Operasyonu başarıyla sürmüştür. Hedeflerin tamamı imha edilmiştir. Kazanımların arkası gelecektir.

YENİ ÖNLEM YOK: Pandemi sonrası normalleşme ile adımları yakından takip ediyoruz. En büyük düşmanımız rehavettir. Maske, mesafe ve temizlik konusundaki hassasiyetimizin devam etmesi gerekiyor. Rehavetten ne kadar uzak durursak, tedbirlerde ne kadar titiz olursak normalleşme o kadar güçlü olacaktır. Hedefin sıfır vaka olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, MYK toplantımızın başında iç ve dış siyasete ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptılar. Bu değerlendirme çerçevesinde çeşitli birimlerimize talimatlarda bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı yerlerde görülen artışla ilgili ‘bu konunun yakından takip edilmesi gerektiğini’ söyledi. Hükümetin ilgili birimlerine talimatlar vermişler. ‘Bu normalleşme konusunun sıkı tutulması, yaptığımız çalışmalar bakımından maske, mesafe, temizlik meselelerine daha çok uyulmasıyla ilgili gayret gösterilmesi, teşkilatlarımızın bu konuda çalışmalar yapmasının örnek teşkil etmesi gerektiğini’ söyledi. (“Yeni önlemler var mı?” sorusu üzerine) Şu anda açıklanmış, bize ifade edilmiş bir önlem yok. Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması, normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı. Biz, maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat edersek bu şu andaki normalleşmeyi daha da güçlendirir.

BEKÇİ MURTAZA: Türkiye içinde İslamofobik dilin en çarpıcı örneği olarak CHP’li milletvekilinin ‘Sultanahmet’i müze yapalım’ dediğini gördük. Tam diyorsunuz ki biraz demokratik dil kullanmaya başladılar, bir bakıyorsunuz içlerindeki Bekçi Murtaza ortaya çıkıyor. Sultanahmet’i müze yapalım yaklaşımı en İslamofobik yaklaşımdır. Sultanahmet Camii’nde ibadet edilmeye devam edecektir.

PROVOKATİF YAKLAŞIM: (Ayasofya tartışması) Egemenlik hakkımızı bugün bu şekilde kullanma konusundaki tartışmaların Türkiye’nin kurucu liderleriyle kavga olarak sunulması kadar kışkırtıcı, provokatif ve maalesef bunu söylemek zorundayım ahlak dışı bir yaklaşım olamaz.

DESTEĞE DEVAM: (Libya) Birilerinin iddia ettiği gibi ne kimsenin petrolünde gözümüz var ne de zenginliğinde. Türkiye Libya dayanışmasının gücü görülmüştür. Libya halkının tamamını temsil eden BM tarafından meşru hükümet görülen yapıya verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımız için elzemdir.

BUNUN ADI GASPTIR: Güney Kıbrıs’ın attığı bir adım var. Buradan uyarıyoruz, bu adımları atıp çözümden bahsetmeyin. Güney Kıbrıs 2014 yılında İngilizlerle anlaşma yaptı. Bu anlaşma, İngilizlerin üslerinin bulunduğu yerdeki taşınmaz varlıkların onlara verilmesiydi. Bu anlaşmayı yaparken Türkiye’ye, KKTC’ye danışılmadı. Orada Türklerin de taşınmazları var. Bunun adı gasptır. Bunun hukuken, ahlaken meşruiyeti yoktur.

İSTİSMAR EDİYORLAR: (HDP yürüyüş) Barış ve demokrasinin bu kadar istismar edildiği başka bir siyasi mekanizma görülmemiştir. Türkiye’de dil, kimlik, Kürt meselesiyle ilgili yasaklar kaldırılıp, mesafeler aşılırken bunlar kenardan seyrediyorlardı. Burada büyük bir manipülasyon söz konusu. PKK içinde Kürt gençlerini lejyoner yapmak isteyenler barış ve demokrasi kelimesini istismar ediyorlar. Mesele hak, hürriyet, kimlik, din ve bunlar çerçevesinde haysiyet meselesi değildir. Böyle olsaydı bizi takdir ederlerdi. Mesele PKK’nın ne dediği meselesidir onlar açısından.

BİR TSK’YA BAKIN: Türkiye Ege’deki, Doğu Akdeniz’deki barışın teminatıdır. Biz bunların sürekli sabote etmelerini hastalık olarak görüyoruz. TSK’nın büyüklüğüne bakın bir de onlara bakın. Yunanistan’a bir kez daha ifade ediyoruz, sizin için iyi olan Türkiye ile uzlaştığınız hususlardır. Arkanıza Avrupa Birliğini alarak herhangi bir şey yaptırmanız mümkün değildir. Yunan savunma bakanları makul bir dille konuşmayı öğrenmelidir. Biz cevap versek büyük tansiyonlara yol açar.