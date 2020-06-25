Yeni sistem iki yaşında

24 Haziran 2018’de yapılan seçimle yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Erdoğan, seçimin ardından geçen ikinci yılını da yoğun temaslarla geçirdi. Yurt dışı temaslara ağırlık veren Erdoğan, yıl içinde Rusya’ya 3, ABD ve Azerbaycan’a 2 olmak üzere toplam 24 ziyaret gerçekleştirdi.

Japonya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Erdoğan, geçen eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılıp bir konuşma da yaptı.



İngiltere’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konulu Dörtlü Zirve’ye iştirak etti. Erdoğan yıl içinde Rusya’yı üç defa ziyaret etti. Erdoğan son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in davetine icabetle, Libya konusunda Berlin’de düzenlenen zirveye iştirak etti. Türkiye’de 10’a yakın devlet ve hükümet başkanını konuk eden Erdoğan ikinci yılında telefon diplomasisine de ağırlık verdi. Erdoğan, son bir yılda devlet, hükümet ve bazı kurum başkanlarıyla toplam 217 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Koronavirüs salgınının başlamasının ardından yurt içi ve yurt dışı programlarına ara veren Erdoğan, bu süreçte bulunduğu İstanbul’dan videokonferans yoluyla toplantılar gerçekleştirdi ve açılış törenlerine iştirak etti.



