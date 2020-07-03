Yeni TSK Disiplin Kanunu Meclis’te

AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifini önceki gece Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifte yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

- Astsubay kıdemli başçavuşlar için 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek. Astsubaylıktan subaylığa geçen teğmen ve üsteğmen için yaş haddi 49; yüzbaşı için 55; binbaşı için 56; yarbay için 57 ve albay için 60’a çıkarılacak.

- Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler neticesinde Hatay ve Gaziantep’te görevlendirilen personel de, geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulacak. Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanacak. Böylece MSB personeli de emniyet ve jandarma personeli gibi herhangi süre sınırlamasına tabi olmaksızın bu haktan yararlanabilecek.

- Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp enstitülerinde karargâh subaylığı eğitimini tamamlayanlara 1 yıl, komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ayrıca 1 yıl, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü’nde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara da ilave 1 yıl kıdem verilecek.

Harçlıkları artıyor

- TSK’da farklı statülerde görev yapan personele, statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilecek.

- Askeri öğrenci harçlıkları artırılacak. Düzenlemeden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de faydalanacak.

- Savunma Sanayii Başkanlığı’nda, Devlet Memurları Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personelin istihdamlarına ilişkin esaslar Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek.

- Savunma Sanayii Başkanlığı’nda, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin onayladığı projelerde özel bilgi ve ihtisas sahibi kamu personeli olmayan kişiler de, 3 yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilecek.

- Sözleşmeli erbaş ve erlere, birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilecek.

Aile yardımı

- Sözleşmeli erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile TSK mensubu diğer personel gibi aile yardımı ödeneğinden faydalandırılacak.

- TSK’dan ayırma cezası general ve amiraller hakkında artık Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek ve bu kararlar Cumhurbaşkanı’nın onayı ile yerine getirilecek. Personele verilecek ceza konusunda Genelkurmay Başkanı, doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk kararı veremeyecek. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanı başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili kuvvet komutanı, bakan yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdürü’nden oluşacak. Mevcut düzenlemede Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanı’nın başkanlığında kuvvet komutanları ile Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı ve Genelkurmay Hukuk Hizmetleri Başkanı’ndan oluşuyor.

- TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteği ile emekli olan, istifa eden veya başka bir sebep ile ayırılanların ilişikleri kesilmeden önce TSK’dan ayırma cezası verilmesini gerektiren bir suç işlendiğinin belirlenmesi durumunda zamanaşımı dolmadan TSK’dan ayırma cezası verilecek.

- Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu inceleyecek.

- Uyuşturucu madde nedeniyle erbaş ve erlere 10 ila 20 gün verilen hizmetten men cezası, 20 ila 40 güne çıkarılacak.