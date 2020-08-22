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22.08.2020 - 15:08 | | AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Keşfedilen doğal gaz rezervimiz sayesinde en azından 6 sene süreyle dışarıdan doğalgaz ithal etmek ve her sene yurtdışına milyarlarca dolar ödemek durumunda kalmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Keşfedilen doğal gaz rezervi sayesinde 6 sene süreyle dışarıdan doğal gaz ithal etmek ve her sene yurt dışına milyarlarca dolar ödemek durumunda kalınmayacağına işaret eden Erbakan, "Bu da cari açığımızın önemli ölçüde azalmasını sağlayacak çok olumlu bir gelişmedir. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor ve bu rezervin tespit edilmesinde emeği bulunan tüm yetkililere, teknik ekibe ve çalışanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadece doğal gaz değil, sahip olunan tüm doğal zenginliklerin değerlendirilmesinin hem cari açığı azaltmak hem de borçlanmadan mali kaynak elde edebilmesi için son derece önemli olduğunun altını çizen Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşmak, borç ve faiz ekonomisi yerine üretim-istihdam-ihracat ekonomisinin uygulanmasıyla ve Cenabıallah'ın ülkemize vermiş olduğu zenginliklerin mali kaynağa dönüştürülmesiyle mümkün olur."

Fatih Erbakan, borçsuz, zamsız, ilave vergisiz bir şekilde yıllık 150 milyar dolar kaynak üretilmesi, bu kaynakla da halkın refah seviyesinin artırılması, AR-GE, üretim ve katma değerli ihracat seferberliğinin başlatılması gerektiğini savundu.

Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardıBrezilya'da bir yaşındaki çocuk, havuza şişme simidi almaya çalışırken suya düştü. O sırada yanında bulunan üç yaşındaki arkadaşı Arthur, suya düşen çocuğu kolundan çekerek kurtardı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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