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12.02.2021 - 07:00 |

‘Yeniden yemin etmesine gerek yok’

Milletvekilliği statüsü yeniden iade edilen CHP’li Enis Berberoğlu, önümüzdeki haftadan itibaren Meclis çalışmalarında hazır bulunacak. Berberoğlu, salı günü önce partisinin grup toplantısında, ardından da saat 15.00’te başlayacak Genel Kurul toplantısına katılacak.

‘Yeniden yemin etmesine gerek yok’
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Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, milletvekilliğinin iadesi sonrası Milliyet’e konuştu. Ergün, Genel Kurul’da kararın okunmasının ardından Berberoğlu ile görüştüğünü belirterek, “O da hukukun geç de olsa, topallayarak da olsa hedefine ulaşmasından memnun” dedi. Berberoğlu’nun, daha önce ettiği milletvekili yeminini geçersiz kılacak, ettiği yemini bozacak bir şey olmadığını belirten Ergün, “Yeniden yemin etmesine gerek yok. Karar okundu, milletvekili oldu” diye konuştu.

Ergün, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürüldüğü süreçteki özlük haklarına ilişkin soruya, “Bu bizim üzerinde durduğumuz bir konu değil. Talebimiz sadece milletvekilliği hakkının geri iade edilmesiydi, o da gerçekleşti, özlük haklarıyla ilgili bir madde gündemimizde yok” yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Başkanlık tezkeresini gösterdi.

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