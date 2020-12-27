Yerli otoda yerli lityum kullanılacak

Erdoğan, Etimaden Kırka Tesisleri’nde, Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlanan pilot tesisin resmi açılışına Vahdettin Köşkü’nden telekonferans yöntemiyle bağlandı.

‘Her gün yeni tesis’

Erdoğan, “Açılışını yaptığımız Etimaden lityum üretim tesisinin şehrimiz, ülkemiz ve milletimizi için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erdoğan, daha sonra şunları kaydetti: “Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs ile mücadelemizi kararla bir şekilde yürütürken, yatırımları, üretimleri ve ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz. Milletim için bu tesislerin ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dünyanın pek çok ülkesinde ekonomiler durma noktasına gelmişken, biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri, ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sadece içinde bulunduğumuz aralık ayında, ulaşımdan kültür ve sanata, tarımdan savunma sanayine birçok yatırımın açılışlarını gerçekleştirdik.

Bugün de Ankara’mızın güney istikametindeki ulaşımında büyük rahatlama sağlayacak toplam yatırım bedeli 352 milyon lira olan Gölbaşı şehir geçişinin açılışını yaptık. Salgının gündemimizi esir almasına da ülkemize yönelik çifte standartların bizi engellemesine de izin vermiyoruz. Aziz milletimizin desteği ve duasıyla 18 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet mücadelemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz.”

‘İhtiyacın yarıdan çoğu’

Türkiye’nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Kırka’da bulunan bor yataklarının belli oranlarda lityum da içerdiğini söyledi. Bor çıkarılmasından elde edilen atıklarla lityum üretimine geçildiğini ifade eden Erdoğan, üretimi yapılan lityum bataryanın da yerli elektrikli otomobillerde kullanılacağını belirterek, şöyle konuştu:

‘3 yıllık çalışma’

“Bu lityum geleneksel üretim teknolojileriyle ekonomik olmadığından maalesef bugüne kadar değerlendirilmemişti. Eti Maden 3 yıldır yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmasıyla bor üretimini özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Böylece atıklardaki bor ve lityum alınarak, lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi gerçekleştirildi. Tesisimizin tam kapasite devreye girmesiyle hali hazırda tamamını ithal ettiğimiz lityum ihtiyacımızın yarıdan fazlasını karşılamış olacağız. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan temin etmeyi planlıyoruz. Elektrikli otomobiller yanında akıllı telefonlar, tabletler dizüstü bilgisayarlar, elektrikli aletler dahil olmak üzere tüm mobil cihazların bataryalarında da bu lityum kullanılacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Kırka Tesisleri’nde kurulan lityum karbonat üretim tesisinin resmi açılış töreni yapıldı.