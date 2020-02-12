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12.02.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

İSMEK’te çalışan başörtülü çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘hakaret’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarından soruşturma başlatılan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım’a ifade verdi.

Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

Şişli, iddialara konu olan 19 Ağustos’taki toplantıda iddia edilen beyanlarda bulunmadığını savundu. Bu toplantıdan 5-6 ay sonra haberler çıkınca yönetime dilekçe vererek teftiş incelemesi talep ettiğini belirten Şişli, “Böyle bir şey yapmış olsam müfettiş istemezdim” dedi.

Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
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