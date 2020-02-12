Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

Şişli, iddialara konu olan 19 Ağustos’taki toplantıda iddia edilen beyanlarda bulunmadığını savundu. Bu toplantıdan 5-6 ay sonra haberler çıkınca yönetime dilekçe vererek teftiş incelemesi talep ettiğini belirten Şişli, “Böyle bir şey yapmış olsam müfettiş istemezdim” dedi.