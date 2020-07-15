Yetkin vardı ama yapmadın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya’nın, Danıştay kararının ardından ibadete açılmasıyla ilgili tartışmalar konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Yetkin var kardeşim, ne davası? Çıkarırsın bir kararname, mesele biter. Ama yapmadın. Danıştay yaptı. Ortaya çıkmış kahramanlar gibi geziyorsun. Milleti kandırıyor. Atatürk’e hakaret ediyor” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubu toplantısında yaptığı konuşmada, özetle şu mesajları verdi:

BOYNUMUZUN BORCU: Biz, kavgasız bir ortamda ama düşüncelerimizi özgürce ifade ederek yaşamak istiyoruz. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, her evde huzurun olduğu, tencerenin kaynadığı bir ortamı istiyoruz. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu bizim boynumuzun borcudur.

BAHÇELİ’YE TEPKİ: Çoklu baro, Türkiye’yi bölme projesiydi. Beni şaşırtan Sayın Bahçeli. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ‘Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş’ diyor. Peki nasıl oluyor da MHP evet oyu veriyor. Çoklu baro projesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine ve bütünlüğüne dinamit konmuştur. Nasıl oluyor da bu kanun teklifine evet dersiniz? Tarihinizi reddediyorsunuz.

HTS KAYITLARINI AÇIKLA: 15 Temmuz darbe girişimini uçakta öğrendik, yanımda bir bakan vardı. Oteller kapanmış. Bakırköy Belediye Başkanı karşılamaya gelmişti, ‘bizim eve gidelim’ dedi, gittik. Erdoğan demiş ki... Komik bir adam... ‘Kılıçdaroğlu o gece kimlerle konuştuğunu, hangi pazarlıkları yaptığını anlatması gerekir’. Kardeşim bütün HTS kayıtları sende. Arşivde zaten. 50 sefer söyledim; bunları açıkla. Açıklayamıyor. Olmuyor, bu maya tutmuyor. Bizzat kendisi FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağıdır...

BUNUN ADI SAHTEKÂRLIK: Ayasofya’nın ibadete açılması ilk kez 2005’te gündeme gelmiş. Danıştay reddetmiş. 2008’de bir dava daha açılıyor. Reddediliyor. 2016’da tekrar Danıştay’a dava açılıyor. Erdoğan’ın avukatı, davanın reddedilmesini istiyor ve karşı görüş bildiriyor. Danıştay 10. Daire, 1934’te alınan kararı iptal ediyor. Erdoğan bunun üzerine, ‘Ayasofya’nın yeniden camiye döndürülmesi bu kararlılığımızın sonucudur’ diyor. Avukatına, ‘git buna itiraz et’ diyorsun, sonra kahraman gibi ortaya çıkıp diyorsun ki: ‘Kararlılığımızın sonucudur.’ Bunun adı sahtekârlıktır. Erdoğan’ın tek düşündüğü koltuğudur. Koltuk için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur.

MİLLETİ KANDIRIYOR: (İki fotoğraf göstererek) Ayasofya, Topkapı ve Sultanahmet... İstanbul’un en değerli silüeti hançerlendi. İtiraf etti, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ dedi. Gökdelenlerin altında kaldı... (Ayasofya için) Yetkin var kardeşim, ne davası? Çıkarırsın bir kararname, mesele biter. Ama yapmadın bunu. Danıştay yaptı. Ortaya çıkmış kahramanlar gibi geziyorsun. Şimdi milleti kandırıyor. Atatürk’e, o dönemin yöneticilerine hakaret ediyor. Erdoğan kendi tarihini, Milli Kurtuluş Savaşı’nı bilmez. Erdoğan’ın tek bildiği yeşil dolarlardır.

15 Temmuz törenine katılmayacak

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle TBMM’de düzenlenecek törene katılmayacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu, “Meclis’te daha önce özel oturum yapılıyordu. Partiler konuşuyordu. Bunun olmaması için şimdi oturum yapmıyorlar” dedi. CHP TBMM Grubu da, bugün Meclis’teki törene katılmayacağını açıkladı.