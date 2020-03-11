11.03.2020 - 22:24 | | AA
YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdi
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı.
Okullar neden tatil edilmedi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladıBilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara CNN TÜRK canlı yayınında corona virüs ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra okulların neden tatil edilmediği sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Kara, bu sorunun cevabını canlı yayında verdi...