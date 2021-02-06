YSK üyelerine hakaret davasında ifade verdi

Adliyeden ayrılırken soruları yanıtlayan Akşener, 2017 yılında mühürsüz oyların kabulüne yönelik YSK üyelerine yaptığı eleştiri sebebiyle açılan davada talimatla ifade verdiğini belirterek şunları söyledi:

“31 Mart seçimleri esnasında bu hayata geçmiş, dosya inmiş iddianame düzenlenmiş şimdi talimatlı bir şekilde ifade verdim. Bir başka davam var o da 5 yıl olmuş, 31 Mart İstanbul ikinci seçimleri esnasında raftan inmiş üzerine bir de gizlilik kararı alanmış, ifademin alınmadığı, avukatlarımın ne olduğunu bilmediği, canım sıkıldıkça neşelenme ihtiyacı hissettiğim zaman ifademi alın dilekçesini verdiğim bir davamız daha var. Ama bu hızın sebebini merak etmekteyim. Geçen haftaki grup konuşmamdaki hanım kızın çıkışından sonra bu hızı tebrik ediyorum.”

Esnafı ziyaret etti

Akşener ifadesinin ardından, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Akşener’e ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile partililer eşlik etti. Esnaflarla bir süre sohbet eden Akşener, sorunları TBMM grup toplantısında dile getireceğini söyledi.